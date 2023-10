TROVATO IN POSSESSO DI 1 CHILO DI COCAINA: ARRESTATO A TORRE ANNUNZIATA

106 Visite

In data 6 ottobre 2023, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno fermato il conducente di un motoveicolo, risultato in possesso di 1,028 kg di cocaina.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, insospettiti dalle manovre di guida azzardate, hanno intimato l’alt del veicolo in via Vittorio Veneto, rinvenendo sotto la sella un panetto di sostanza stupefacente, pronto per essere smerciato. Il soggetto alla guida, un residente di Torre Annunziata, peraltro gravato da diversi precedenti di polizia, è stato immediatamente tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Poggioreale. Dovrà ora rispondere del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso dell’intervento, sono stati sottoposti a sequestro il mezzo e il cellulare in uso.

Il panetto di cocaina, contenuto in un involucro con impresso il marchio “Louis Vuitton”, avrebbe reso, con la sua vendita, circa 90.000 euro.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Napoli conferma ancora una volta l’impegno dell’Istituzione nelle attività volte alla repressione dei traffici illeciti, nonché al mantenimento della sicurezza della collettività.













