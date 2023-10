Karate: successi per Marialuigia Cocca e per altri atleti dell’Universal Center di Napoli

74 Visite

Domenica primo ottobre, presso la struttura sportiva di Cercola, si sono

tenuti i Campionati Regionali di Karate della FIJILKAM Campania, di cui

sono Vice Presidente di settore il Maestro Nicola Mirabella e Presidente il

Maestro Antonio Bracciante, massima autorità.

All’evento, prodromico alla partecipazione al Campionato Italiano, hanno

preso parte tutti i giovani campani della categoria cadetti. Ad aggiudicarsi

il podio più alto, fra gli altri, per la categoria femminile, specialità Kumitè

(combattimento) meno 61 kg è stata Marialuigia Cocca, atleta dell’ASD

Universal Center di Napoli (presidente Maestro Lello Andreozzi), che

dopo un percorso di varie competizioni saliva sugli scudi più alti insieme

alla compagna di palestra Nadia Giordano che conquistava un meritato

terzo posto sullo stesso podio. Ma non finisce qui, perché il palmares si

arricchiva con altre 2 medaglie, un argento per Giustina Severino e un

bronzo per la squadra maschile raccolto da Paolo Lucca.

Un traguardo raggiunto dopo sacrifici e tanto lavoro, in un ambiente che

rappresenta una fucina di valori in un contesto non proprio semplice.

Ma partiamo da lontano perché questi non sono gli unici trofei che hanno

conquistato questi atleti: il 16 settembre 2023, dopo la pausa estiva,

nell’incantevole cornice del Cantone della Svizzera tedesca, a Basilea,

città bagnata dal Reno, si è svolto il 13° torneo di Karate “International

Open di Basilea”, ove la squadra maschile e femminile dell’Universal

Center, capitanata dal Maestro Ciro De Francesco – Sesto Dan, nonché

allenatore della Nazionale Giovanile Italiana, issava la bandiera italiana

per ben cinque volte sugli scudi più alti, incidendone il nome del nostro

Paese per altrettante volte sul medagliere.

La competizione, di altissimo livello e d’indiscusso spessore

internazionale, ha visto protagonisti queste giovani promesse, in un torneo

ove tutti hanno brillato, e ove il gentil sesso ha detto la sua, grazie alla

guida del Maestro De Francesco, collaborato dagli immancabili e sempre

preziosi tecnici Serino Salvatore Senior, Giuseppe Strano e Imma Salierno.

Sul podio sono saliti: per la squadra maschile il giovanissimo Salvatore

Serino junior, e Francesco Avolio, rispettivamente oro e bronzo, mentre

per la squadra femminile hanno fatto bottino con due medaglie di bronzo

Myriam Ariosto e Marialuigia Cocca, che sicuramente meritavano di più.

Ad arricchire il palmares ci pensava Luigi Pignatiello con un quinto posto,

la cui corsa verso la finale veniva frenata dal campione del mondo uscente,

con il quale si è fatto valere.

Il Maestro De Francesco sul punto commentava, tra l’altro, che il valore

aggiunto dei suoi ragazzi è lo spirito di corpo, elemento imprescindibile e

fondamentale in un ambiente ove crescono i ragazzi che fanno squadra e

gruppo, quest’ultimi sono due termini simili ma sostanzialmente diversi

che si fondono in uno, dando vita a qualcosa di raro, ad una coesione, ove

non esiste l’allievo primus inter pares inteso oggi giorno come leader, ma

esiste la squadra ove l’allievo più avanti si ferma ad aspettare l’amico/a

che sta più indietro e che lo assiste ed aiuta a crescere e a migliorare.

E ancora: sabato scorso a Ostia, presso il Pala Pellicone, si è tenuto il 5°

Memorial di Karate Andrea Nekofar, trofeo molto sentito, che ha visto la

partecipazione di centinaia di atleti provenienti da ogni dove, e anche qui i

ragazzi dell’Universal Center hanno fatto incetta di medaglie con Serino

Salvatore (Oro), Di Domenico Chiara (argento), Marialuigia Cocca,

Ariosto Miryam, Giustina Severino e Pignatiello Roberta (bronzo), Cutolo

Domenico e Manzo Chiara (quinto posto) e Ariosta Manuel, Robustelli

Ivan e Navarra Diego settimo posto, ma tutti con prestazioni al di sopra

della media.













