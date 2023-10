Napoli-Real, Garcia alla vigilia: “Ce la giochiamo, occorrono cuore e testa”

130 Visite

Il Napoli di Rudi Garcia ha rialzato la testa in campionato grazie alle convincenti vittorie contro Udinese e Lecce e ora è chiamato a una grande prova di maturità in Champions League. Al “Maradona” arriva l’avversario più ostico del girone, il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti: “È uno dei club più grandi al mondo, con un palmares unico e un allenatore che conosco e apprezzo come tutti voi – le parole di Garcia -. Kvaratskhelia? Ha ritrovato fiducia, ora è più sereno”.

Sulle emozioni della sfida

“La Champions è la competizione più bella, è sempre un momento speciale per noi. La musichetta ti dà la carica e ti fa prendere consapevolezza del fatto di esserci. Il Napoli deve giocarla ogni anno. Ora pensiamo alla sfida col Real, ma non dimentichiamoci che è il campionato che ci porta qui e con le ultime due partite siamo rientrati tra le prime 4, ora possiamo concentrarci su questa grande sfida. Il Real è uno dei club più grandi al mondo, con un palmares unico. Conosco e apprezzo Ancelotti come tutti voi, hanno ancora una decina dei giocatori che vinsero due anni fa, ma noi vogliamo entrare in campo e fare di tutto per vincere”.

Sull’importanza del cuore e della testa

“Ci vuole cuore e sicuramente ce l’avremo. Però ci vuole anche la testa, perché ci saranno momenti in cui dovremo essere bravi a capire se spingere oppure impedire al Real di esibire le sue qualità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews