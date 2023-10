Caivano, Scampia e Mergellina: le operazioni della polizia

100 Visite

Caivano: “Alto Impatto” della Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 100 persone, di cui una denunciata per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale, controllato 35 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato una violazione del Codice della Strada.

Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 525 persone, di cui 134 con precedenti di polizia, controllati 184 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 13 violazioni del Codice della Strada; è stata, altresì, ritirata una carta di circolazione.

Infine, gli agenti hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 36enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arcangelo Ghisleri hanno notato una persona in strada che, dopo aver confabulato con un uomo, stava per consegnare qualcosa a quest’ultimo in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 425 euro e di un involucro contenente circa 0,3 grammi di eroina.

Per tale motivo, il 36enne con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.













