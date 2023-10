Alla guida strafatto di cocaina: distrutta una famiglia di Acerra

219 Visite

Il fascio di luce abbagliante dei fari che si incrociano terribilmente vicini. Il boato delle lamiere accartocciate che squarcia il silenzio della notte. Pochi attimi e la vita di una famiglia viene distrutta dallo scontro violento, quasi frontale delle due auto che percorrevano una strada di campagna a poche centinaia di metri dall’abitato di Acerra. Non c’è stato scampo per i coniugi morti all’istante, mentre i loro due bambini lottano tra la vita e la morte all’ospedale Santobono di Napoli, dove sono stati immediatamente trasportati dalle ambulanze in gravi condizioni.













