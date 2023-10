Arzano: brigadiere in pensione torna a casa e trova i ladri. Una persona arrestata

198 Visite

Siamo ad Arzano ed è notte. Un brigadiere dell’arma dei carabinieri in pensione sta rincasando ma sente dei rumori provenire dalla propria abitazione. Nell’appartamento del militare ci sono 3 topi di appartamento, nasce la colluttazione. Il brigadiere con l’aiuto del figlio, anche lui Carabiniere, riesce a fermare uno dei 3. Intanto arrivano i militari della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e arrestano l’uomo, si tratta del 52enne napoletano Patrizio Salvati, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini proseguono nella ricerca dei 2 che sono riusciti a fuggire portando con se alcuni gioielli e contanti. L’arrestato – dovrà rispondere di furto in abitazione – è in attesa di giudizio.

* NATO A NAPOLI IL 19.09.1971













