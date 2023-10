Campi Flegrei, la terra trema ancora: nuova scossa e forte boato

La scossa è stata registrata alle 15,33. La magnitudo segnalata è del 2.9, ad una profondità di 2.7 Km. L’evento è arrivato poche ore dopo l’annuncio di un altro sciame sismico che ha interessato la zona per tutta la notte e parte della mattinata. Il Comune di Pozzuoli, in un post, ha scritto: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 06:12 del 01.10.2023 e costituito in via preliminare da 9 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md=2.2 localizzati nell’area dei CAMPI FLEGREI. SI riporta di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥1.0”.