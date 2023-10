Giugliano, buon punto a Francavilla: una magia di De Sena regala l’1-1

100 Visite

Buon punto, il primo della stagione in trasferta, per il Giugliano di Francesco Ascione. I gialloblu pareggiano (1-1) sul campo della Virtus Francavilla al termine di una gara bella e combattuta. Nella primo tempo meglio i padroni di casa: il Giugliano rischia di subire gol in almeno due occasioni, ma è Russo a tenere in piedi i tigrotti. Poi è Giovinco, con una magia dal limite, a battere Russo. I gialloblu di Ascione, schierati in campo con un inedito 3-4-3, faticano in fase di impostazione. Ma al 19′ della ripresa trovano la rete del pari con De Sena, anch’egli abilissimo con un tiro da fermo che si insacca all’incrocio dei pali. La rete del pari galvanizza il Giugliano, che col passare dei minuti macina gioco e crea occasioni. Labriola sfiora il gol, ma sull’altro versante la Virtus non demorde. Per il Giugliano arriva anche il primo gol lontano dal De Cristofaro.













