Osimhen, caso chiuso. Il nigeriano: “Le accuse contro i napoletani sono false, la loro passione alimenta il mio fuoco”

115 Visite

La decisione di venire a Napoli nel 2020 è stata meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha mostrato amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra di noi. La passione dei napoletani alimenta il mio fuoco. Le accuse contro i napoletani sono false: ho amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia ormai. Ringrazio i nigeriani che in questi giorni sono scesi in campo per difendermi, ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli Sempre» la sua lunga lettera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews