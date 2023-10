Slovacchia, vincono i filo russi di Fico

81 Visite

L’ex primo ministro slovacco filorusso Robert Fico e i suoi socialdemocratici di sinistra hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia, contrariamente ai primi exit poll. Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali, il partito d’opposizione SMER-SSD ha ottenuto il 23,3% dei voti, secondo i risultati preliminari della commissione elettorale di Bratislava. Questo dà al partito di Fico un vantaggio inattaccabile sul partito liberale Progresivne Slovensko (Slovacchia progressista, PS) al suo debutto in Parlamento, al 17% dopo essere stato in testa nei primi exit poll.













