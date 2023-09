Diga Campolattaro, Nappi (Lega): grazie a Salvini si concludono opere che erano bloccate da 30 anni

49 Visite

“Grazie al vicepremier e ministro Matteo Salvini e al Mit, si lavora senza sosta anche per la conclusione dei lavori che porteranno alla realizzazione della Diga di Campolattaro. Si tratta di un’opera dall’elevata importanza strategica per i nostri territori, che però per decenni è praticamente finita nel dimenticatoio, a testimonianza dell’incapacità, dell’immobilismo e dell’indifferenza della sinistra. Finalmente, però, il vento è cambiato, e ancora una volta questo Governo agisce con i fatti mostrando attenzione massima e impegno concreto per il Sud e la Campania, a differenza di chi sa soltanto parlare e lamentarsi”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













