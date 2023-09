Una piazza per Pasquale Apicella: l’inaugurazione il 4 ottobre a Qualiano

94 Visite

Mercoledì 4 Ottobre Qualiano ospiterà tantissime autorità nazionali che arriveranno in città in occasione della Cerimonia di intitolazione di “Piazzetta Apicella”, in memoria dell’Assistente della Polizia di Stato, Pasquale Apicella, Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Pasquale Apicella è un eroe in divisa. Un poliziotto, un tutore della legge rimasto ucciso a 37 anni nel tentativo di bloccare la fuga di 3 rom dopo un furto in banca.

Agente scelto, in servizio a Napoli presso il commissariato di Secondigliano, Apicella era intervenuto poco dopo le 4 del mattino di un maledetto 27 aprile 2020, dopo la segnalazione di un furto in un istituto di credito in via Abate Minichini, nella zona di piazza Carlo III. L’auto dei ladri si era già allontanata dalla banca e aveva imboccato contromano via Calata Capodichino per dileguarsi quando ha impattato frontalmente contro la volante della polizia. Uno scontro fatale per Apicella, morto durante il trasporto in ospedale. Un impatto così violento da sbalzare l’agente fuori dall’abitacolo. La notizia della sua morte lasció senza parole l’Italia intera. Questa Amministrazione, su proposta del presidente dell’attuale Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Onofaro, e votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, ha deciso di dedicare a lui una piazza. Oggi, a Qualiano, questa piazza è realtà. E ci siamo impegnati così tanto affinché ciò si realizzasse perché il sacrificio di Pasquale, così come quello di altri agenti deceduti in servizio, non resti vano ma sia da esempio per tutti noi. L’appuntamento è per Mercoledì 4 Ottobre, ore 11.00, in Via G. Di Vittorio, all’angolo con Via Falcone. Non mancate!