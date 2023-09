Bradisismo, De Luca: “Faremo un’esercitazione”

155 Visite

«Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, anche una esercitazione in relazione al piano di evacuazione, ovviamente non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate ma potremo fare un’evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po’ la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza». Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando di bradisismo con i giornalisti a margine della sua partecipazione al convegno “L’avventura della moneta: a che serve la finanza” organizzato al Maschio Angioino di Napoli all’interno dell’iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia”.

«Abbiamo avuto in questi giorni – spiega il governatore – riunioni con i responsabili della Protezione civile, sapendo ovviamente che noi interveniamo a valle, la prima responsabilità è dei Comuni che hanno propri piani di protezione civile. Noi – aggiunge De Luca – stiamo facendo una verifica che riguarda in modo particolare il sistema dei trasporti, le linee ferroviarie Cumana Circumvesuviana. È un aspetto delicato che va preso in considerazione».

E precisa che «non siamo di fronte a situazioni di particolare allarme perché il controllo avviene praticamente 24 ore su 24 sui Campi Flegrei».

«Dobbiamo gestire tutta questa vicenda usando una comunicazione appropriata e anche grande responsabilità. Ovviamente i piani di emergenza prevedono anche l’evacuazione, ma siamo molto lontani dall’evacuazione dei Campi Flegrei», ha chiarito il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi. «Adesso faremo anche degli aggiornamenti per avere strumenti molto più solidi di gestione rispetto a quelli già molto qualificati che abbiamo. Credo che la necessità – ha precisato – sia di mantenere alta l’attenzione, monitorare gli edifici. Mi sono sentito con la Protezione civile nazionale, sono stati definiti interventi importanti, e questo è un lavoro che si farà nelle prossime settimane».













