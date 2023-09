Giugliano, parla Mazzamauro: “Domenica in panchina Ascione, stiamo valutando ogni aspetto per non sbagliare”

Alfonso Mazzamauro, presidente onorario del Giugliano, parla ai microfoni di TuttoC.com del momento attuale di società e squadra: “Ci tenevo ad intervenire in prima persona. La verità è che siamo molto sereni, sia come proprietà che più in generale tutto il gruppo squadra. Abbiamo preso una decisione sofferta, perché un esonero non è mai una cosa bella. L’allenatore l’anno scorso ha fatto un grande campionato raggiungendo gli obiettivi societari quindi il rinnovo è stato meritato e giusto, quest’anno però ci siamo resi conto che qualcosa non andasse non solo dal punto di vista dei risultati, anche per quanto riguarda il gioco e l’aspetto caratteriale della squadra, così abbiamo ritenuto opportuno intervenire. Ringraziamo tutti il lavoro di mister Di Napoli ma adesso è il momento di guardare avanti. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e soddisfatti della nostra squadra, ben costruita. C’è il giusto mix tra giovani di valore e over. Ci fidiamo dei nostri ragazzi. Ci tengo a sottolineare che il direttore sportivo Amodio quest’estate ha lavorato molto bene e in piena sintonia con la proprietà, quindi non è assolutamente in discussione, è un punto fermo per noi. Dispiace perché ha ricevuto tante critiche ingiuste. Ha la nostra totale fiducia. Noi siamo come una famiglia, ritengo di avere un gruppo valido, preparato e coeso. Dobbiamo solo pensare a lavorare con pazienza e serenità”.

Sul nuovo allenatore, come mai non è stato ancora annunciato?

“Noi siamo molto tranquilli. Ho letto tante cose non vere in questi giorni, si è scatenato un toto nomi totalmente distante dalla realtà dei fatti. Scegliere un allenatore è un passo molto importante, non possiamo e non vogliamo sbagliare. Sono stati giorni di studio e riflessione, per poter prendere la decisione più giusta. Cercavamo un profilo importante, di spessore elevato, molto valido sia umanamente che come tecnico. Certe scelte vanno fatte con tempi giusti e lucidità. Abbiamo volutamente atteso e ragionato insieme al nostro DS per poter fare la scelta corretta, ci siamo molto vicini e ne siamo tutti estremamente soddisfatti.

La prossima gara a Francavilla?

“Con ogni probabilità in panchina ci sarà il collaboratore tecnico Francesco Ascione. Ha già lavorato con noi in Serie D come secondo quando abbiamo vinto il campionato. È un tecnico preparato che sa toccare le giuste corde dei ragazzi. Il nostro è un gruppo sano, sono convinto che già domenica ci sarà una reazione. Poi, come detto, toccherà al nuovo allenatore prendere in mano le redini della squadra. Siamo pronti ad accoglierlo nel miglior modo possibile e a metterci tutti a sua disposizione per poterlo far lavorare e rendere al meglio”.

Cosa si sente di dire ai tifosi ?

“Avverto un po’ di malcontento in città, lo comprendo, però i tifosi possono stare tranquilli. La società c’è, è molto solida e presente. Il gruppo di lavoro è unito in tutte le sue componenti, c’è tanta fiducia. Crediamo nei nostri ragazzi, stiamo recuperando calciatori importanti.

E’ fondamentale sottolineare che il nostro obiettivo non è vincere il campionato ovviamente, ma fare bene, cercando di migliorare la posizione della scorsa stagione, come detto in fase di presentazione. Siamo solo alla quinta giornata e abbiamo tutto il tempo per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio la città di Giugliano per l’importante risposta di pubblico e correttezza che ha dimostrato in queste prime giornate. Stiamo crescendo insieme e con pazienza, restando uniti cercheremo di ottenere sempre il massimo”.

Fonte TuttoC