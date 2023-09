Condizione RSA in Italia,  Meritocrazia Italia chiede attenzione per le fragilità

47 Visite

Alla cronaca quotidiana fatti di cattiva gestione delle tantissime Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sparse per l’intero territorio nazionale.

Si tratta di strutture pensate per fare fronte all’esigenza di fornire assistenza continuativa a persone, soprattutto anziane, che hanno bisogno di cure a intensità minore rispetto a quelle che vengono erogate dagli ospedali ma che non possono essere garantite a domicilio.

A conti fatti, sono delle vere e proprie aziende che forniscono servizi verso il pagamento di una retta a volte a carico del SSR ma, più di frequente, a carico degli stessi pazienti. Purtroppo, però, spesso la quota mensile da corrispondere risulta più alta della pensione (o dello stipendio) percepita dal paziente ricoverato e l’onere di corrispondere la differenza grava sulle famiglie.

In altri Paesi europei, le spese vengono sostenute anche dal Sistema di Sicurezza Sociale che integra la pensione della persona ospitata laddove questa non sia sufficiente a coprire integralmente i costi, e che si occupa di monitorarne il buon funzionamento.

Va da sé che, data la potenziale utilità, anche in Italia il sistema delle RSA dovrebbe essere migliorato, potenziato e reso più accessibile.

Ma non è un problema soltanto di sostenibilità dei costi.

Da ultimo, in una RSA di Milano hanno perso la vita 6 persone a causa di un devastante incendio. È un caso sui molti possibili, atteso che molte strutture non rispondono ai requisiti di sicurezza, antincendio e antisismica.

Meritocrazia Italia invoca maggiore attenzione per le fragilità, a garanzia della qualità della vita e della dignità di chi vive condizioni di maggiore difficoltà.

Chiede, tra l’altro, garanzia di standard più elevati di sicurezza per le RSA, con previsione d’uso di materassi e arredi ignifughi, porte tagliafuoco automatiche, sistemi di allertamento dei fumi e sprinkler automatici per spegnere le fiamme, indipendentemente dal numero di ospiti.

Meritocrazia propone altresì di intervenire anche nel verso di assicurare competenza per tutto il personale che opera in questo tipo di residenze, con una certificazione specifica, da definire ex novo.

