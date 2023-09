Marano, nuovo Puc. Punti di vista. “Un contributo per il piano”

136 Visite

UN CONTRIBUTO AL PRELIMINARE

Vincolare il Cinema-Teatro Siani ex Cinema Lily alla sua destinazione d’uso da parte

dell’Amministrazione nel PUC in discussione è una manifestazione di volontà, come il

recupero dei Castelli e la Casina da caccia reale di Monteleone. Interessarci della selva

della Salandra con la chiesetta di Pietraspaccata sorta su una stazione di sosta della via dei

Volsci che congiungeva l’antica Partenope con Cuma, ed è tutt’uno con la masseria di sotto

e di sopra di Fuoragnano, è sì recuperare un momento e monumenti storici millenari ma

soprattutto imporci una inversione di tendenza.

Il Cinema è emblematico per capire se vogliamo un reale cambiamento.

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE è lo strumento idoneo per cambiare il volto alla città.

Prima ci dobbiamo porre alcune domande:

CONOSCIAMO, abbiamo . -un inventario delle

case sfitte;

– quale è l’incidenza dell’abusivismo praticato ad oggi;

– esiste una domanda di case, l’attuale offerta è sufficiente?

Da tempo vado denunciando gli errori che ci hanno portato alla stato dei luoghi, costretto a

definire Marano, città dormitorio; vogliamo continuare con gli errori commessi nel passato,

che per sconfiggere l’avversario abbiamo perso più di un terzo del territorio, oppure

anteporre le costruzioni alle opere primarie e secondarie; per un cambiamento serve una

vera Politica Urbanistica.

Un distinguo bisogna farlo: per il vecchio Centro Storico, bisogno intervenire per una sua

rivalutazione con una ristrutturazione intelligente che vada a privilegiare anche il terziario,

piccoli locali di attrazione e della ristorazione, mentre altrove niente cemento, quel poco

terreno libero che esiste destinarlo a parcheggio e verde attrezzato, il discorso delle frazioni

ha un aspetto diverso, prima provvedere a renderle facilmente accessibili con una

circonvallazione a monte e poi prevedere un loro sviluppo.

Siamo convinti che con il nuovo piano urbanistico tutto potrebbe decadere compreso le

lottizzazioni?, Quindi qualsiasi motivazione è strumentale!

Marano non è tutto negativo, c’è un potenziale che se si riuscisse ad individuarlo, e renderlo attivo, un gruppo di volenterosi che all’unisono potrebbe più facilmente portare un

cambiamento che potrei definire, necessari alla città, mentre abbiamo dovuto

assistere a fughe in avanti dove è prevalso l’egoismo agli interessi della città, per questo

proponevo e continuo a proporre nelle nostre realtà a livello amministrativo un’alleanza di

larga intesa, di salute pubblica, all’origine, per evitare compromessi costretti a stipulare per

vincere una competizione allargata e dura .

Poi che ti resta, hai vinto e non puoi amministrare. Mi auguro che questa Amministrazione

possa continuare il suo lavoro con gli obbiettivi che ci siamo prefissi. Iniziare a risalire la

china e cercare di riportare la gente a vivere Marano ed abbandonare la citta' dormitorio.

RICORDARCI sempre che un tempo non lontano, Marano con il suo ampio territorio

collinare e per il fatto di essere considerato luogo salubre, un luogo ideale di villeggiatura,

come si può sempre vantare di aver avuto personalità che si sono distinte, nel mondo

religioso, politico, imprenditoriale, e delle professioni:

– Mons Raffaello Delle Nocche, Vescovo di Tricarico;

– Il primo Sindaco del dopoguerra, Angelo Orlando;

– il produttore cinematografico nonché attore, Ubaldo Granata;

– il medico Antonio Cavallo che si è distinto, tra l'altro, per la sua Umanità,

– i sindacalisti Antonio Nastro e Domenico Amoruso.

Potrei continuare con altri, mi fermo qui.

Franco De Magistris













