Anziano si suicida a Melito con colpi di arma da taglio

316 Visite

Anziano suicida a Melito nella tarda serata di ieri a Melito. Il 70enne non era sposato ed era solo in casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale tenenza, si sarebbe tolto la vita utilizzando un’arma da taglio e infliggendosi alcuni colpi. Il cadavere dell’uomo, che pare soffrisse di depressione è stato rinvenuto in serata da alcuni familiari che hanno subito allertato le forze dell’ordine e il personale del 118.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews