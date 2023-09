Campi Flegrei, la scossa più forte degli ultimi 39 anni. Un esperto ha inviato una Pec al prefetto: “Evacuare Agnano e zone limitrofe”

Magnitudo 4.2, alle 3:35 del primissimo mattino o, a seconda della percezione, nel cuore della notte. E’ la scossa più forte avvertita e registrata nella zona del “supervulcano” dei Campi Flegrei, i cui effetti sono stati percepiti anche in diversi quartieri di Napoli, dal Vomero in alto fino a Ponticelli ad includere l’area di Bacoli. La rinnovata attività bradisismica di questa zona di caldera e bocche eruttive ha avuto un risveglio sostanziale dal marzo scorso ma nelle ultime settimane le scosse dello sciame sismico si sono fatte più frequenti. E sempre più forti: quella di stanotte è la più intensa da 39 anni a questa parte, con gente in strada, spaventata e allarmata. Le autorità locali e l’Ingv (istituto per il monitoraggio sismico e vulcanico) hanno cominciato a fare il punto della situazione.

Dal profilo X (ex Twitter) della Protezione Civile arriva questa comunicazione: “Dalle prime verifiche non risultano danni segnalati”. L’attività sismica in questa zona rossa campana (in cui però al momento è allerta gialla, che significa monitoraggio con alta priorità ma senza eccessi si allarmismo) è ultimamente molto intensa, con un sollevamento del suolo in media fino a 15 millimetri al mese, molte le scosse, quella dello scorso 7 settembre aveva toccao magnitudo 3.8, quest’ultima è ancora più alta, la più alta da decenni. Nella frenetica ricerca via Web e social di aggiornamenti da parte degli abitanti dell’area napoletana-flegrea svegliati dallo scuotersi della terra, arrivano le parole di sindaci di Pozzuoli e Bacoli. Il primo, Gigi Manzoni, ha disposto la chisura prudente delle scuole e scrive: “Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’Ingv. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche”. Il secondo, Josi Gerardo Della Ragione, rassicura la popolazione: “È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo, qui a Bacoli, danni a cose e persone”.