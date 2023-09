Napoli-Caivano-Pompei-Pozzuoli: tutti gli arresti di oggi

Centro storico: detiene 31 dosi di cocaina. Arrestato dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato due persone sedute su una pachina, una delle quali consegnava all’altra qualcosa in cambio di denaro. I poliziotti sono prontamente intervenuti bloccando la fuga dell’indagato che è stato trovato in possesso di 31 dosi di cocaina e 50 euro; pertanto lo stesso, un 35enne romeno con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Napoli, 24 settembre 2023 — Pompei: “Alto Impatto” della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pompei dove hanno identificato 118 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 58 veicoli. Napoli, 24 settembre 2023 — Caivano: “Alto Impatto” della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 220 persone, controllato 81 veicoli, di cui 4 sequestrati amministrativamente, ed altresì contestato 10 violazioni del Codice della Strada. Napoli, 24 settembre 2023 — Bagnoli: controlli della Polizia di Stato. Ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli e le Unità Cinofile della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bagnoli, in particolare a Coroglio e Nisida. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 95 persone, di cui 12 con precedenti di polizia e due denunciate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, controllato 99 veicoli e 5 esercizi commerciali, contestato 7 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, per guida con patente di categoria diversa e mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida ed altresì rinvenuto uno scooter provento di furto che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Napoli, 24 settembre 2023 — Pozzuoli: “Alto Impatto” della Polizia di Stato. Nelle giornate di venerdì e sabato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Pozzuoli. Nel corso del servizio sono state identificate 236 persone, di cui 64 con precedenti di polizia, due di queste sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli poiché trovate in possesso di un seghetto, di un cacciavite estraibile, di una brugola esagonale e di una chiave a cricchetto. Inoltre, gli operatori hanno altresì controllato 64 veicoli contestando 7 violazioni del