Meloni, bilancio di primo anno: bene sulle tasse, ancora incertezze sui migranti

Cosa è successo a distanza di un anno? Troppe cose e com’è noto la leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto comunicare il bilancio del primo anno di governo a cittadini ed elettori con una kermesse programmata per oggi e organizzata in varie città. Un appuntamento rinviato di una settimana per il lutto nazionale in seguito alla morte del presidente emerito Giorgio Napolitano. La premier ha comunque dato un assaggio di questi dodici mesi vissuti intensamente in un’intervista trasmessa ieri sera al Tg1, in cui ha rivendicato le misure sull’economia e il lavoro e ha ammesso che sul tema dell’immigrazione la strada da fare è ancora lunga. «Vado fiera di un’Italia che cresce più della media europea», ha detto parlando del record di numero di occupati e del record di contratti stabili. «Sono fiera di aver concentrato tutte le risorse su chi era più in difficoltà, sui redditi medio-bassi».

Questo tema merita una seconda fase», è la sua analisi obiettiva giunta a poche ore dal monito del Papa a favore di profughi e Ong. Bergoglio da Marsiglia ha invitato i vari governi (soprattutto quello francese) a non fare del mare nostrum un mare mortum. Ma se il Piano Mattei è in costruzione e l’Europa ha appena versato milioni di euro alla Tunisia per il Memorandum d’Intesa che dovrebbe fermare le partenze, le soddisfazioni maggiori arrivano sul fronte economico e sul lavoro. «Avevo promesso di consegnare un’Italia migliore, ed oggi il nostro Paese è più credibile e più ascoltato», dice Meloni orgogliosa. «Non siamo più il fanalino di coda, cresciamo più di tutti gli altri Paesi europei». Davanti la Meloni vede «l’orizzonte dei 5 anni di governo». (E il leader della Lega, Salvini, ieri ha profetizzato anche il bis). «Quell’orizzonte», dichiara Meloni al telegiornale diretto da Gianmarco Chiocci, «mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha bisogno».













