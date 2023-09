101 Visite

Un palo, un rigore sbagliato, una sostituzione e una contestazione. Non è giornate per Osimhen, che in questo avvio di stagione non ne imbrocca una. Napoli fermato dal Bologna sullo 0-0. Gli azzurri premono nel primo tempo, ma sprecano. Il Bologna si difende e prova uscire nella ripresa. Raspadori non convince a destra. Occasione sprecata per recuperare punti in classifica.













