ECOCALENDARIO 2024: LA FLEGREA LAVORO APRE IL CONTEST DEDICATO AI BAMBINI BACOLESI PER LA SELEZIONE DELLE IMMAGINI   

Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, in occasione dell’Ecocalendario 2024, lancia un concorso di idee dedicato ai ragazzi di Bacoli in età scolare, per sensibilizzarli sulle tematiche dell’ambiente, dei rifiuti e della raccolta differenziata.

È stato pubblicato, infatti, l’Avviso Pubblico “L’ambiente che vorrei” per selezionare 13 immagini che saranno destinate alla creazione del calendario.

Il contest, in particolare, vuole stimolare la fantasia e la creatività dei bambini attraverso disegni che riguardano l’ambiente, i rifiuti, la raccolta differenziata, con l’obiettivo di educare i giovani a gestire i propri comportamenti in relazione all’ambiente per vivere in modo sostenibile e senza alterare gli equilibri naturali, nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Il Bando è rivolto a tutti gli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado appartenenti al territorio di Bacoli.

L’Ecocalendario 2024 sarà composto da 14 pagine: in evidenza, in prima pagina, sarà esposto il disegno vincitore del contest, la seconda pagina sarà dedicata alle informazioni utili sul conferimento dei rifiuti in città, mentre le pagine a seguire conterranno i disegni per ogni mese dell’anno, con la descrizione del tipo di rifiuto da conferire in ogni specifico giorno e una vignetta con curiosità sull’ambiente e sul mondo dei rifiuti.

La partecipazione al concorso è gratuita e potrà avvenire in forma singola o aggregata. Potrà quindi aderire uno studente da solo o l’intera classe.

C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per mandare i propri lavori. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di due disegni o elaborati grafici correlati da didascalie o brevi commenti, esclusivamente in formato telematico al seguente indirizzo: contatti@flegrealavoro.com.

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice che individuerà i vincitori.

I tredici elaborati selezionati verranno premiati con un’apposita targa che verrà consegnata in una manifestazione pubblica.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al contest.

“Dopo il grande successo dell’edizione 2023, quest’anno abbiamo deciso di puntare sui bambini– commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro Spa Valentina Sanfelice di Bagnoli – perché è sulle nuove generazioni che bisogna fare leva per educarle sin da subito alla tutela del territorio ed al miglioramento del riciclo e della raccolta differenziata. Solo, infatti, attraverso un corretto conferimento dei rifiuti possiamo garantire un mondo migliore, a partire da una città più pulita, a vantaggio di tutti”.













