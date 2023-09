Alto impatto, Nappi (Lega): mentre De Luca prende il caffè al bar, il Governo libera il territorio dalla criminalità

144 Visite

“Altro che passerelle, come continua a ribadire nella sua falsa narrazione, il presidente De Luca. Il Governo attraverso lo straordinario e fondamentale lavoro delle forze dell’ordine a cui va il più sentito grazie, con un’azione sistematica, quotidiana, costante, sta agendo con forza per liberare i nostri territori dalla criminalità, e il blitz di oggi, nel centro di Napoli, è l’ennesima dimostrazione dell’impegno e dell’attenzione massima per la città, la sua provincia, e la Campania. De Luca critica? Lasciamolo fare, la sua dimensione è quella del caffè al bar e delle parole, mentre il centrodestra fa i fatti per garantire la vivibilità e la sicurezza e far sentire la presenza dello Stato”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













