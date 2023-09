“Non accetteremo di vivere senza un reddito, come in tutti i paesi civili. Non accetteremo gli sms ricevuti per mettere migliaia di famiglie sul lastrico”. . Scendono in piazza circa 300 ex percettori del reddito di cittadinanza, bloccano piazza Garibaldi, poi il corteo procede al corso Garibaldi, diretto a via Marina. Poi tentano di bloccare l’autostrada in via Ferraris, tafferugli e scontri con la polizia.