Marano, acqua pubblica: il Consiglio comunale boccia la mozione. Comitati: “Morra è un’incoerente, dice una cosa e ne fa un’altra”

La maggioranza del consiglio comunale ha bocciato la mozione presentata dalla consigliera e nostra attivista Stefania Fanelli sulla Grande Adduzione dell’acqua della regione Campania. Questa giunta dice di essere per la gestione pubblica dell’acqua ma nei fatti non lo è! Il sindaco Morra qualche mese fa ha sostenuto con il consigliere preposto De Magistris di volere anche il comune di Marano nella spa pubblica che il distretto idrico Napoli Nord sta cercando di creare ma ieri boccia la mozione sulla stessa identica proposta ma in ambito regionale. Il sindaco sostiene di protendere alla gestione pubblica ma questa deve essere efficace ed efficiente e boccia la mozione. Cosa ci sta dicendo il sindaco Morra con questa posizione ? La solita solfa: vorrei ma non posso? La maggioranza sostiene che battersi per far sì che quanto sancito dal referendum del 2011 è ormai pura ideologia e richiama il consiglio a dedicarsi a cose più importanti!! Per questa giunta è secondario allora garantire la democrazia ? Questa giunta dichiara candidamente di essere certa che le gestioni pubbliche dei servizi idrici mancano di know how tecnico noi non possiamo fare a meno di constatare che questa giunta comunale sia priva di una visione politica che vada aldilà delle beghe di quartiere. Ieri la maggioranza in consiglio comunale non ha voluto prendere posizione sulla scelta della giunta regionale della Campania che metterà sul mercato le fonti di approvvigionamento del bene più prezioso, l’acqua, determinando di fatto un considerevole aumento delle tariffe che inevitabilmente peserà sulle famiglie ed in modo particolare sulle fasce più deboli. Un’ incoerenza totale da parte del Sindaco Morra che dice di essere favorevole alla gestione pubblica del servizio idrico ma non ostacola l’ingresso dei privati a monte. Questa incoerenza ed incapacità peserà notevolmente sulla pelle dei cittadini.

Comitato acqua pubblica Area Nord Flegrea