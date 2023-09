90 Visite

E’ di nuovo chiuso per lavori il primo vico Vallesana, già chiuso mesi fa e poi riaperto dopo aspre polemiche. Le auto che dal cimitero arrivano nella zona devono svoltare verso via Avellino. Alcuni passano ugualmente e si immettono poi nel secondo vico Vallesana. E’ di nuovo caos in zona.













