Mugnano, ritrovato a Pozzuoli il 46 enne scomparso tre giorni fa

Ritrovato dalla polizia municipale di Pozzuoli un uomo di 46 anni di Mugnano di Napoli. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari tre giorni fa, quando il proprio congiunto si era allontanato, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti hanno avvistato in zona porto l’uomo che camminava scalzo, a petto nudo e in stato confusionale e di sofferenza fisica. Lo hanno avvicinato per verificare la necessità di un intervento sanitario, ma l’uomo ha chiesto solo dell’acqua, subito offerta. Gli agenti, anche attraverso la segnalazione di alcuni passanti, sono risaliti agli appelli di aiuto lanciati dai parenti dell’uomo. Gli agenti hanno svolto accertamenti e hanno così scoperto che si trattava effettivamente di una persona che si era allontanata dalla propria casa non sapendo più fare ritorno. Il 46enne è stato affidato alla sua famiglia ed è ritornato presso la propria abitazione (ANSA).