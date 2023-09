159 Visite

“Buon lavoro al nuovo procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Per lui parla la sua storia e la sua determinazione. Si apre una nuova stagione giudiziaria contro il malaffare in Campania”. Così in una nota l’eurodeputato della Lega, on. Valentino Grant, responsabile regionale del partito. in Campania.













