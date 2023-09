Spari in strada di notte e, poco dopo, contro un’auto: i delinquenti di Caivano rispondono allo Stato

329 Visite

Spari in strada nella notte nel Parco Verde di Caivano. A raccontare l’ennesima situazione limite del quartiere, assurto agli onori della cronaca per le violenze subite da due cuginette, è don Maurizio Patriciello, parroco che da anni si batte contro la criminalità. “In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. È il terrore…”, è quanto si legge nel post su Facebook con cui il sacerdote ha raccontato il raid con colpi di arma da fuoco avvenuto nella notte. E poche ore dopo, lunedì mattina, ancora spari contro un’auto parcheggiata.













