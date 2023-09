L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SCUOLA, LUCIA FORTINI INAUGURERÀ L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI” DI MONTESARCHIO

139 Visite

Domani, martedì 12 settembre, l’Assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini presiederà l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2023-2024 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio.

L’arrivo dell’Assessore presso l’Istituto di Montesarchio è previsto per le ore 10, dove avrà l’opportunità di incontrare il dirigente scolastico Pasqualina Luciano, gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale ATA.

A introdurre questo importante incontro sarà il dirigente scolastico Pasqualina Luciano. Seguiranno gli interventi del Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico; del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e del Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo.

Le conclusioni della cerimonia saranno affidate all’Assessore Lucia Fortini in dialogo gli studenti dell’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio.

“Ringrazio vivamente – evidenzia il Consigliere regionale Mortaruolo – l’Assessore Fortini per il suo impegno quotidiano per la Scuola della Campania e per la premura che ha costantemente per i nostri territori attraverso iniziative come questa che sono occasioni di rilievo per confrontarsi con gli studenti e con chi quotidianamente vive e opera nel mondo della scuola. Così come ringrazio la dirigente Pasqualina Luciano per quanto sta facendo alla guida dell’Istituto Fermi e per aver programmato con gli studenti e il personale scolastico questa bella giornata di inaugurazione del nuovo Anno Scolastico”.



—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews