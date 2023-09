MELITO, FURTO SENZA PRECEDENTI A SCUOLA: I LADRI RUBANO TUTTO ALLA SIBILLA ALERAMO

223 Visite

Un furto senza precedenti alla Sibilla Aleramo di Melito, scuola media chiusa da oltre un anno in attesa di lavori di ristrutturazione. I malviventi hanno rubato di tutto: dai servizi igienici ai rubinetti, dagli estintori alle tubazioni in ghisa. Vandalizzati, inoltre, diversi ambienti. Danno per svariate migliaia di euro. A lanciare l’allarme sarebbero stati i tecnici del Comune di Melito che si erano recati nella scuola per un sopralluogo. Indagano i carabinieri della tenenza di Melito e della Compagnia di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews