La voce del cittadino. I disagi della zona collinare di Marano: via Romano e via Scaja. “Qui è terzo mondo, il Comune ci aiuti”

Gentile direttore, sono un cittadino abitante a Marano di Napoli, in via Castrese Scaja, una traversa di Via Romano. Via Romano è la traversa che spezza in due via Marano – Pianura . Le scrivo perché qui siamo abbandonati da tutto e tutte le istituzioni: la strada già da via Marano – Pianura dall’altezza della rotonda di Città giardino, è impraticabile. Piena di buche, ogni qualvolta ci sono dei lavori stradali di qualunque ente addetto, la “ricostruzione” del manto stradale è pessima, dura pochissimo e aumentano solo i disagi.

Via Romano, poi, da quando è stata rimessa un po’ “in sesto” solo nel tratto di via Spadari, che porta direttamente a Pianura evitando di proseguire per la via Marano-Pianura (le cosiddette curve di Pianura), è trafficata al mattino come via Cilea al Vomero.

Camion, furgoni, auto di ogni grandezza. Inoltre NON CI SONO TOMBINI E FOGNE, quindi quando piove l’acqua arriva anche a 40-50 cm e noi tocca attraversare con le auto che fungono da zattere nell’acqua, ogni volta sperando che ci vada bene e non finire in una buca/cratere soprattutto di notte. Dobbiamo inoltre sperare che l’acqua non invada l’impianto elettrico facendo “spegnere” l’auto. Eh, si qui ci vuole solo l’auto per muoversi, mezzi pubblici nulla

Le sto scrivendo queste due righe per cercare di sensibilizzare qualcuno delle istituzioni ad intervenire e al più presto.

Francesco (Marano) Foto d'archivio.













