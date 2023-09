VILLARICCA, CAMPANILE HA SCIOLTO LA RISERVA: SARA’ CANDIDATO SINDACO

152 Visite

Nicola Campanile, già in passato sindaco di Villaricca, ha sciolto la riserva: sarà dunque il candidato sindaco di Per, Napoli nord, Villaricca Rinasce M5s. Nicola Campanile, 62 anni, è funzionario Inps e una vasta esperienza in campo amministrativo. E’ stato sindaco a Villaricca negli anni Novanta, assessore e consigliere a Marano, dove fu candidato sindaco nel 2006 con i Comunisti Italiani di Mauro Bertini (i due ebbero degli screzi pochi mesi dopo) ed è stato, sempre a Marano, più recentemente, un sovraordinato durante la gestione Visconti. Ha avuto ruoli pubblici anche nella città in cui risiede, ovvero Cercola. Sul suo nome potrebbero convergere altre forze politiche di area cattolica e progressista. Ora il pallino è nelle mani del Pd, che deve decidere se sostenere Campanile (una parte del partito sarebbe persuaso dall’idea, altri invece sono scettici) o puntare su un altro ex sindaco, Franco Gaudieri, o su nomi alternativi della società civile.













