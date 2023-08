Calcio giovanile, al via la stagione dell’Atletico Marano: primo allenamento il 4 settembre

164 Visite

Ultimi giorni per contattarci in vista dei primi allenamenti stagionali. L’Atletico Marano cerca ragazzi – nati tra gli anni 2004 e il 2007 – da selezionare per il prossimo campionato regionale Under 19. Chiunque sia interessato ai provini, può contattare il 3383387653. La squadra, allenata dal tecnico federale Fernando Bocchetti, è già iscritta al summenzionato campionato. Chi sarà selezionato, non dovrà farsi carico di alcun costo (per allenamenti, gare e vestiario) durante l’anno. Il primo stage è in programma il giorno 4 settembre, alle ore 19, presso il campo Nuovo Grillo di Marano.













