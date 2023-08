Caos sui cieli di Napoli nord, le testimonianza e il disinteresse di molti politici. Il sindaco di Marano, dopo gli annunci, non si è più visto

309 Visite

Leggo i messaggi di tantissime persone che risiedono nelle nostre zone al nord di Napoli, che soffrono concretamente per il profondo disturbo subito dal traffico incessante degli aerei in decollo ed in atteggiamento dall’aereoporto di Capodichino

In questi giorni ho raccolto la testimonianza del presidente di un associazione che si occupa dei bambini autistici. Mi ha descritto la sofferenza atroce che questi innocenti bambini sono costretti a subire a causa di tanto rumore, stante la loro accentuata sensibilità al rumore.

Purtroppo i soggetti pubblici e privati preposti a tutelare i cittadini da questo vergognoso problema finora non hanno ancora trovato una soluzione .

Supponiamo che ciò sia dovuto al sistema consolidatosi di

potere economico ed interessi privati che insistono nel contesto di imprese che traggono profitti dal sistema aeroportuale di Capodichino. Sistema che supponiamo produca un effetto invasivo e pervasivo anche sugli organi di informazione. Questo “sistema” e’ potenzialmente tale da far presumere che sia in grado di produrre condizionamenti e depistaggi per soffocare la rappresentazione della realtà e gravità del problema. In un paese democratico ( spero che la democrazia resisti ancora) vige il principio della separazione dei poteri. Quello giudiziario per noi costituisce l’ultima speranza.

Salvatore Carli, Comitato Cieli liberi dall’inquinamento Napoli nord.

A questo aggiungiamo che ad oggi non si hanno notizie ufficiali circa le iniziative del sindaco di Marano, dottor Matteo Morra, che sulla questione – sollevata a più riprese dal nostro giornale – aveva annunciato un forte interessamento tra giugno e luglio. Le uniche parole contro Gesac e Enac sono state proferite dal sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi. Per ora, però, nulla di concreto.

La Redazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews