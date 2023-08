Parco Verde, fiaccolata e pochi partecipanti: oggi l’arrivo del premier Meloni

198 Visite

“Ricostruiamo il Parco Verde di Caivano”, è la scritta che campeggiava ieri su uno dei tanti striscioni che i manifestanti – pochi a dire il vero, non più di 200 – stringevano tra le mani. Alla fiaccolata i soliti già noti: don Patriciello, il deputato di Alleanza Verde-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, l’assessore regionale Mario Morcone, la sottosegretaria al Governo e vice sindaca di Afragola, Pina Castiello, esponenti delle forze dell’ordine e un centinaio di cittadini. Oggi l’arrivo in città del premier Giorgia Meloni ed è previsto anche un tavolo che si terrà in Regione come annunciato dall’assessore Morcone.













