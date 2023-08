De Luca su Caivano: “Un inferno in terra, serve uno stato d’assedio militare”

262 Visite

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando lo stupro di gruppo subito da due ragazzine. De Luca ha sottolineato che la richiesta è “un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che a Caivano lo Stato non esiste, nonostante l’impegno di forze dell’ordine estremamente limitate”. Per questo “serve uno stato d’assedio come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra”.













