Pozzuoli, sfonda il cancello della Casa Comunale con un autobus turistico, poi gli dà fuoco e scappa. Denunciato titolare ditta bus.

418 Visite

La scorsa notte un uomo a bordo di un autobus turistico ha sfondato il cancello della casa comunale di Pozzuoli per poi dare fuoco al mezzo e allontanarsi. Il gesto criminale è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato ogni momento, anche quello dell’appiccamento dell’incendio con del liquido infiammabile. Gli inquirenti sono già al lavoro e, dopo averlo ascoltato, hanno denunciato il titolare della ditta di autobus, proprietaria del bus utilizzato per l’azione criminale, con l’accusa di danneggiamento e incendio. A quanto si apprende il Comune di Pozzuoli, recentemente, ha avviato un nuovo bando per il trasporto scolastico in città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews