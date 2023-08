Marano, beni sequestrati e confiscati e il caso di quel campetto di calcio. Un elenco sterminato, ma le assegnazioni? Tutto fermo e scarsa comunicazione

490 Visite

Gentile direttore, a proposito di beni confiscati o sequestrati mai utilizzati: c’è un campo di calcetto in via Ferruccio Parri, Marano di Napoli, che fu sequestrato ad alcuni noti fratelli, che era di proprietà del Comune ma da tempo giace abbandonato perché non darlo a qualcuno?

Valeria (Marano)

Potrebbe essere affidato a una chiesa ma anche a società sportive che hanno fatto richiesta di terreni, ma alle quali il Comune non dà risposte. Caro lettore, più in generale c’è un elenco sterminato di beni sequestrati o confiscati che il Comune potrebbe affidare: ci sono terreni in zona San Marco e via Marano-Quarto, ci sono immobili disseminati su tutto il territorio, dalla Galleria Primavera a via Marano-Quarto. Ci sono centinaia di beni da poter affidare, ma al momento – nonostante le segnalazioni – tutto tace.

