Napoli: superate le 500 firme per la libreria Feltrinelli al Vomero

” Finalmente – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, dopo tante notizie negative, anche per gli aspetti legati alla cultura, che hanno riguardato il quartiere Vomero, con la chiusura di antiche librerie, come Guida Merliani, Loffredo, Aricò, oltre al reparto editoriale dell’ex Fnac e più di recente di alcune delle storiche “boites des bouquinistes”, poste dinanzi al plesso scolastico Vanvitelli in via Luca Giordano, che hanno modificato l’originaria destinazione d’uso, ma anche di diverse sale cinematografiche, come l’Ariston, l’Arcobaleno, il Bernini, il Colibrì e l’Orchidea, laddove, nel contempo, specialmente negli ultimi tempi, si è assistito ad una proliferazione esponenziale di attività legate alla somministrazione di cibi e bevande, con bar, ristoranti e paninoteche che hanno occupato strade e piazze del quartiere collinare, arriva una notizia positiva: la possibilità che anche al Vomero venga aperto uno store della Feltrinelli, la nota catena di librerie italiane “.

” Al riguardo – afferma Capodanno – la petizione online che ho lanciato sulla piattaforma change. org, presente al link: https://www.change.org/feltrinellialvomero , per dire sì all’apertura di una libreria Feltrinelli al Vomero, petizione indirizzata al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha abbondantemente superato le 500 sottoscrizioni. Tanti i commenti positivi lasciati dai firmatari. A fine mese la petizione sarà inoltrata ai decisori “.

” Mi auguro – sottolinea Capodanno – che l’arrivo di un colosso dell’editoria nazionale, sulla collina avvenga a breve e che possa rappresentare il primo esempio di un’inversione di tendenza che veda, in occasione della chiusura di altre attività, l’apertura di luoghi di cultura, di aggregazione e di socializzazione, rappresentati segnatamente dalle librerie “.

” Così come è auspicabile, per gli stessi motivi – continua Capodanno – , che in tempi rapidi venga riaperta, trovandole una nuova più consona collocazione, la biblioteca comunale “Benedetto Croce”, l’unica biblioteca pubblica presente in un quartiere dove risiedono circa 48mila napoletani, chiusa da prima della pandemia e mai più riaperta al pubblico “.

” Il Vomero – puntualizza Capodanno -, specialmente in questo periodo, ha molto più bisogno di luoghi che alimentino la mente e la cultura, piuttosto che lo stomaco e la pancia. In particolare ne hanno bisogno le nuove generazioni, anche alla luce della recrudescenza, che si è manifestata in tanti quartieri della Città, ma che ha colpito segnatamente i cosiddetti quartieri bene del capoluogo partenopeo, tra i quali il Vomero, dei gravi fenomeni originati dal dilagare della criminalità minorile, con le cosiddette baby gang, così come riportati, con cadenza oramai quasi quotidiana, dagli organi d’informazione. Di certo il sapere e la conoscenza, veicolati anche attraverso incontri e dibattiti che trovano il loro luogo ideale nelle librerie, rappresentano un forte deterrente rispetto alla tentazione di propendere verso attività delinquenziali, anche emulando comportamenti purtroppo ampiamente propalati da alcuni prodotti cinematografi e televisivi e dall’uso sfrenato e incontrollato dei social “.

