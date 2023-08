Lampedusa, arrestati dalla Polizia 10 cittadini tunisini

96 Visite

Agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la squadra Mobile di Agrigento, in un’operazione condotta tra il territorio del capoluogo e l’isola di Lampedusa, hanno proceduto all’arresto di 10 cittadini tunisini che tentavano nuovamente di far ingresso in Italia nonostante fossero già destinatari di decreti di espulsione dal territorio nazionale.

Tra questi è stato anche individuato un soggetto che risulta indagato per reati in materia di stupefacenti, e su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania nel 2021.

Un intervento che testimonia ancora una volta l’impegno costante delle Forze di polizia nel contrasto al fenomeno dell’immigrazione illegale anche impedendo, a chi è stato già allontanato, di entrare nel nostro Paese.













