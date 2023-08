149 Visite

Ci segnalano assenza o carenza d’acqua in alcune zone di Marano, in particolare in via Del Mare e zone limitrofe. Nessuna notizia, al momento, viene fornita dal Comune sul proprio sito istituzionale. Molti cittadini invitano il neo sindaco Morra “a svegliarsi”. Vi terremo aggiornati.













