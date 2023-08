Fisco, la riforma accelera: taglio Irpef, da gennaio più soldi in busta paga

97 Visite

Parte il conto alla rovescia per l’attuazione della riforma fiscale. La pubblicazione della legge delega (legge 111/2023) sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì 14 agosto lancia, infatti, la volata per i provvedimenti, che dovranno riempire di contenuti la cornice appena approvata dal Parlamento. Ci sarà tempo fino al 29 agosto 2025 (ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge) per i decreti delegati destinati a riformare tutto il sistema tributario italiano: dalla riforma dell’Irpef con l’obiettivo a breve termine di scendere da quattro a tre aliquote alla riforma del calendario per ridurre e semplificare le circa 1.500 scadenze ogni anno, passando anche dal riordino dell’attuale giungla di norme tributarie. Anche per questo è già al lavoro il comitato tecnico per la riforma nominato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo: le tredici commissioni tematiche dovranno consegnare le proposte dei decreti delegati entro il 20 settembre.

Il taglio delle aliquote Irpef

Anche se la delega fiscale non lo riporta espressamente (l’articolo 5, comma 1, lettera a parla di revisione e «graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica»), l’obiettivo più immediato è quello di portare da quattro a tre gli scaglioni e le aliquote Irpef. Un obiettivo che potrebbe realizzarsi già nella prossima manovra ma su cui il principale nodo da sciogliere sarà quello della caccia alle risorse disponibili. Saranno necessarie coperture strutturali e, quindi, su questo fronte non saranno utilizzabili gli introiti una tantum derivanti dalla tassa sui profitti bancari, per la quale non è stata comunque fornita prudenzialmente una stima di gettito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews