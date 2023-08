Finisce in mare a Cetara, l’amico per recuperarlo lo colpisce con l’elica della barca: si cerca ancora il corpo del 29enne

Aevano preso a noleggio a Salerno una barca per trascorrere insieme la vigilia di ferragosto. Doveva essere una giornata di divertimento per tre amici salernitani quella che ieri si è trasformata in tragedia, la seconda questo anno nel mare della costa amalfitana. Alla guida del natante di sei metri di lunghezza con motore da 40 cavalli, c’era uno dei tre. Intorno alle 16.30, una brusca virata ha provocato la caduta in mare di uno dei suoi due passeggeri che era alle prese col suo telefono cellulare, C.M., 29 anni.

Chi è il giovane che è morto in mare a Cetara

Nel tentativo recuperarlo, il conducente ha fatto macchine indietro, colpendo l’amico con l’elica. Inutile il tentativo da parte dell’altro amico a bordo di salvargli la vita. Il corpo del ventinovenne caduto e colpito dall’elica, andato a fondo in una chiazza rossa, non si trova ancora. Allertati i soccorsi, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera di Salerno che ha preso a bordo i due amici superstiti, ascoltandone il racconto dei fatti e portandoli a Salerno per sottoporli a test tossicologici.

Il natante è stato posto sotto sequestro e rimorchiato nel porto di Cetara. Sono subito cominciate le operazioni di ricerca del corpo del giovane con due elicotteri, uno dei Vigili del Fuoco, l’altro della Polizia di Stato, con il sorvolo dello specchio d’acqua del Golfo di Salerno. Alle ricerche si è aggiunta nave Gregoretti della Capitaneria di Porto. Sono giunti inoltre da Napoli i sommozzatori del Nucleo Subacqueo della Capitaneria di Porto che si sono immersi per cercare il corpo sul fondale a circa 44 metri di profondità.

I soccorsi

Aperta intanto una inchiesta per far luce sull’accaduto. Stamattina le ricerche sono riprese. Ma chi è il giovane che è morto in mare a Cetara? Il giovane di soli 29 anni faceva il cuoco. Insieme ai suoi due amici avrebbe voluto trascorrere un ferragosto di spensieratezza. Purtroppo, così non è stato. La vicenda ha ricordato un’altra tragedia: quella della turista che ha perso la vita in Costiera Amalfitana dopo un incidente tra barche.