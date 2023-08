MARANO, FURTI: L’ONDATA NON SI ARRESTA, MALVIVENTI FANNO IRRUZIONE IN NEGOZIO DI DETERSIVI DI SAN ROCCO

172 Visite

Furti a ripetizione negli appartamenti e nei negozi della città. Nella notte, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, malviventi muniti di guanti e coperti da passamontagna hanno fatto irruzione in un negozio di detersivi di via San Rocco, popolosa frazione periferica della città. I banditi sono riusciti a penetrare nel noto locale dopo aver divelto il cancello di accesso. Non si registrano, al momento, danni. Il tentato furto è stato denunciato dal proprietario dell’esercizio commerciale.













