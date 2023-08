165 Visite

È finita in arresto, per tentato omicidio, la donna 35enne che a Marghera, per difendersi dall’ex marito che voleva costringerla a un rapporto sessuale, lo ha parzialmente evirato con un coltello da cucina. L’uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews