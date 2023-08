Latte materno, una molecola di zucchero potenza il cervello dei neonati

100 Visite

«Basta un poco di zucchero», cantava Mary Poppins, protagonista di uno dei film più amati dai bambini. Non aveva torto: nel primo pasto dei neonati, ovvero il latte materno, esiste una piccola molecola di zucchero che secondo la scienza è in grado di potenziare il cervello in via di sviluppo dei neonati. E perfino lenire i mali del cervello quando invecchia. Ecco perché.

La ricerca è stata condotta in seno al “Jean Mayer Usda Human Nutrition Research Center on Aging” (Hnrca) della Tufts University, negli Stati Uniti, e poi pubblicata sulla rivista scientifica PNAS. Gli scienziati suggeriscono che la molecola di zucchero denominata myo-inositolo, micronutriente presente nel latte materno delle donne, fornisce un beneficio significativo al cervello dei piccoli. Una scoperta che non solo getta nuova luce sul legame tra nutrizione e salute cerebrale, ma potrebbe aiutare anche a migliorare la produzione degli alimenti per neaonati utilizzati quando l’allattamento al seno non è possibile. Non solo: lo studio apre anche alla possibilità che il myo-inositolo possa rallentare l’invecchiamento delle cellule cerebrali.













