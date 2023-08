Marano, Tari a Ferragosto. Izzo rilancia la denuncia di Terranostranews. “Morra mette ansia ai cittadini e non vuole incidere su tante cose”

Oggi 12 agosto i cittadini di Marano hanno ricevuto le bollette della TARI con prima rata scadenza il giorno mercoledì 16 agosto con aumenti consistenti. Questo metodo di avviso pagamento ricalca una vecchia pratica in uso al Comune di Marano, la domanda é sempre la stessa perché inviare l’avviso di pagamento a pochi giorni dalla scadenza della prima rata? E poi perché notificare tale bollette di pagamento a ridosso di un periodo particolare qual é quello di” ferragosto”. Operazione avente come unico risultato mettere ansia, creando caos in un settore già di per se particolarmente caotico. Inoltre, ancora aumenti in barba a una azione di contrasto all’evasione dei tributi che a Marano é abbastanza elevata . Cosa si é programmato su di un tema molto sentito dai cittadini zelanti nel pagare le tasse. Si vuole dare inizio alla tolleranza zero verso gli evasori in modo che le bollette si allergeriscono e pesano meno sul bilancio delle famiglie. Fino ad oggi di queste problematiche non abbiamo sentire, molti i proclami il rincorrere a notizie da parte di chi delegati dovrebbero parlare di meno e operare di più. Insomma molta fuffa e poca programmazione, si può obiettare che sono solo pochi mesi dalla nascita del governo della città,se questo è vero é altrettanto vero che ad oggi non dato sapere come l’amministrazione vuole muoversi su alcuni punti cruciali per la ripresa della città vedi: lotta all’evasione tributi, questione dell’ immobile del” Giudice di pace” che tanto spreco di denaro sta arrecando alla collettività, risoluzione delle problematiche della zona PIP per il suo rilancio e la questione madre quella del riordino della macchina comunale nonostante le poche unità lavorative che non può essere scusante per ritardi nella esecuzione di atti amministrativi di vitale importanza. Questi i temi sui quali ci confronteremo da settembre con il governo della città per capire quale strada intende intraprendere per il rilancio della città, noi siamo e saremo opposizione seria, attenta e vigile per il bene di Marano.

Michele Izzo capogruppo “Fare Democratico “