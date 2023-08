Milano, rapinano orologio da oltre 400mila euro: tre arresti

46 Visite

Le indagini della polizia hanno portato al fermo di tre pregiudicati, due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne. Una quarta persona, l’autore materiale del furto, è tuttora ricercata. Le indagini degli agenti, partendo dalle immagini di videosorveglianza della zona, hanno fatto capire subito che si trattava di un piano conconcordato tra gli arrestati. Il turista libico era stato “agganciato” sin dall’uscita da un noto albergo del quadrilatero in cui alloggiava. I quattro lo avevano pedinato tutto il giorno fino a quando, dopo cena, verso le 21.40, uno del gruppo gli era scagliato contro per sottrargli l’orologio. Si è poi scoperto che i tre uomini fermati a Milano si appoggiavano nell’abitazione della 42enne. Per gli inquirenti, i tre sarebbero anche gli autori di un’altra rapina, avvenuta il 30 agosto 2021 in via della Spiga, questa volta ai danni di un cittadino rumeno, con oggetto un altro orologio Richard Mille modello 011, “one from five limited edition”, del valore di circa un milione di euro: le indagini sono tuttora in corso.













