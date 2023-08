610 Visite

Scontro auto-scooter al corso Mediterraneo, è l’ennesimo incidente stradale di questo scorcio di stagione estiva. Coinvolto un giovane, che era a bordo del motoveicolo. Il giovane è stato trasportato in via precauzionale in ospedale. Da quanto si apprende, non avrebbe riportato gravi lesioni. Seguiranno eventuali aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews